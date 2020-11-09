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09 ноября 2020, 15:52 80

КСУ провалил рассмотрение "земельных" статей Конституции и обвинил Офис Зеленского

09 ноября 2020, 15:52 80
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В суде заявили о преднамеренном срыве заседания
Фото: из открытых источников
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Конституционный суд Украины, который ранее принял скандальное решение по е-декларированию, не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции.

Об этом сообщает агентство РБК-Украина, передает RegioNews.

По данным источников издания, в понедельник двое судей не явились на заседание из-за болезни, а еще двое покинули заседание, когда суд начал рассматривать "земельное дело".

Только что часть судей, ориентированных на Офис президента, сорвали заседание суда, суд сегодня ничего не рассмотрел", - заявил судья КСУ Игорь Слиденко.

Напомним, ранее КСУ взял перерыв в рассмотрении "земельной" статьи Конституции.

Конституционный суд рынок земли заседание Офис президента заявление земля Конституция
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