КСУ провалил рассмотрение "земельных" статей Конституции и обвинил Офис Зеленского
В суде заявили о преднамеренном срыве заседания
В суде заявили о преднамеренном срыве заседания
Конституционный суд Украины, который ранее принял скандальное решение по е-декларированию, не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции.
Об этом сообщает агентство РБК-Украина, передает RegioNews.
По данным источников издания, в понедельник двое судей не явились на заседание из-за болезни, а еще двое покинули заседание, когда суд начал рассматривать "земельное дело".
Только что часть судей, ориентированных на Офис президента, сорвали заседание суда, суд сегодня ничего не рассмотрел", - заявил судья КСУ Игорь Слиденко.
Напомним, ранее КСУ взял перерыв в рассмотрении "земельной" статьи Конституции.
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