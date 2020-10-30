Суддям КСУ принесли під будівлю "квиток" і валізи до Януковича у Ростов

Активісти виступили проти скасування електронного декларування

Активісти виступили проти скасування електронного декларування

Фото: з відкритих джерел

У Києві перед будівлею Конституційного суду України зібралися сотні людей. Вони вимагають розпустити чинний склад суду, а також повернути електронне декларування майнового стану чиновників.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Pavlovsky News.

Люди вважають, що через скасування системи електронного декларування під загрозою тепер покарання корупціонерів, безвіз і фінансова допомога від Заходу.

Крім того, активісти принесли під будівлю КСУ "квиток" і валізи для переїзду суддів в Ростов до четвертого президента-втікача Віктора Януковича, який з 2014 року ховається на території Росії.

Також протестуючі кидають в будівлю суду димові шашки, через що площа перед КСУ затягнуло помаранчевим димом.

Будівля КСУ перебуває під посиленою охороною бійців Національної гвардії і спецназу поліції.

Раніше повідомлялось, що Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким припиняються повноваження діючого складу КСУ, а рішення суду від 27 жовтня є "нікчемним".