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30 жовтня 2020, 10:49 7

Суддям КСУ принесли під будівлю "квиток" і валізи до Януковича у Ростов

30 жовтня 2020, 10:49 7
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Активісти виступили проти скасування електронного декларування
Фото: з відкритих джерел
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У Києві перед будівлею Конституційного суду України зібралися сотні людей. Вони вимагають розпустити чинний склад суду, а також повернути електронне декларування майнового стану чиновників.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Pavlovsky News.

Люди вважають, що через скасування системи електронного декларування під загрозою тепер покарання корупціонерів, безвіз і фінансова допомога від Заходу.

Крім того, активісти принесли під будівлю КСУ "квиток" і валізи для переїзду суддів в Ростов до четвертого президента-втікача Віктора Януковича, який з 2014 року ховається на території Росії.

Також протестуючі кидають в будівлю суду димові шашки, через що площа перед КСУ затягнуло помаранчевим димом.

Будівля КСУ перебуває під посиленою охороною бійців Національної гвардії і спецназу поліції.

Раніше повідомлялось, що Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким припиняються повноваження діючого складу КСУ, а рішення суду від 27 жовтня є "нікчемним".

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