У Бердянську двічі обстріляли пасажирський автобус
Потерпілих у результаті пригоди немає
Потерпілих у результаті пригоди немає
У Бердянську двічі обстріляли пасажирський автобус, жертв і потерпілих немає.
Про це пише RegioNews з посиланням на Новини Бердянська.
Інцидент трапився учора ввечері у мікрорайоні "Азмол".
Водій автобусу №5 Сергій розповів поліцейським, що ввечері на вулиці Хіміків двічі стріляли по його автобусу. Перший раз у машину не поцілили, а другий – розбили скло у салоні.
Офіційної інформації від поліції про інцидент поки немає.
Нагадаємо, це вже не перший напад на автобус на запоріжжі. Пізно увечері 2 вересня приблизно за 20 км від Мелітополя Запорізької області теж розстріляли мікроавтобус.
У Харкові автомобіль врізався в зупинку, постраждали п'ятеро людейВсі новини »
06 листопада 2020, 21:30У метро Києва сталася стрілянина через пасажира без маски
06 листопада 2020, 15:29На Київщині ліквідували потужну нарколабораторію
06 листопада 2020, 13:20
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева