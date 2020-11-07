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У Бердянську двічі обстріляли пасажирський автобус
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07 листопада 2020, 11:59 623

У Бердянську двічі обстріляли пасажирський автобус

07 листопада 2020, 11:59 623
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Потерпілих у результаті пригоди немає
Потерпілих у результаті пригоди немає
Фото: Новини Бердянська
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У Бердянську двічі обстріляли пасажирський автобус, жертв і потерпілих немає.

Про це пише RegioNews з посиланням на Новини Бердянська.

Інцидент трапився учора ввечері у мікрорайоні "Азмол".

Водій автобусу №5 Сергій розповів поліцейським, що ввечері на вулиці Хіміків двічі стріляли по його автобусу. Перший раз у машину не поцілили, а другий – розбили скло у салоні.

Офіційної інформації від поліції про інцидент поки немає.

Нагадаємо, це вже не перший напад на автобус на запоріжжі. Пізно увечері 2 вересня приблизно за 20 км від Мелітополя Запорізької області теж розстріляли мікроавтобус.

автобус поліція Бердянськ напад Запорізька область
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