Потерпілих у результаті пригоди немає

Потерпілих у результаті пригоди немає

Фото: Новини Бердянська

У Бердянську двічі обстріляли пасажирський автобус, жертв і потерпілих немає.

Про це пише RegioNews з посиланням на Новини Бердянська.

Інцидент трапився учора ввечері у мікрорайоні "Азмол".

Водій автобусу №5 Сергій розповів поліцейським, що ввечері на вулиці Хіміків двічі стріляли по його автобусу. Перший раз у машину не поцілили, а другий – розбили скло у салоні.

Офіційної інформації від поліції про інцидент поки немає.

Нагадаємо, це вже не перший напад на автобус на запоріжжі. Пізно увечері 2 вересня приблизно за 20 км від Мелітополя Запорізької області теж розстріляли мікроавтобус.