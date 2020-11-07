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07 ноября 2020, 13:44 609

Почти сотня активистов направляется к дому главы КС Тупицкого, чтобы передать ему "билет до Ростова" (ОНЛАЙН)

07 ноября 2020, 13:44 609
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Машины протестующих к дому судьи не пропускает полиция
Машины протестующих к дому судьи не пропускает полиция
Фото: Pavlovsky News
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В Киеве возле стадиона «Динамо» стартовал автопробег к дому, в котором живет председатель Конституционного суда Александр Тупицкий. Протестующие приготовили для Тупицкого «билет до Ростова»

Об этом сообщает PavlovskyNews, передает RegioNews.

До ста митингующих хотят лично передать чиновнику "билет до Ростова", среди них адвокат Массе Найем, сотник Владимир Парасюк и руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Недовольство митингующих вызвали решения КС относительно отмены антикоррупционного законодательства.

В свою очередь, полиция не пропускает автоколонну к дому, в котором живет Тупицкий, поэтому активисты идут пешком. У Парасюка по этому поводу возник конфликт с полицией.

Автоколонна едет под дом главы Конституционного суда. Прямой эфир. Детальнее - https://t.me/pavlovskynews

Posted by Pavlovsky News on Saturday, November 7, 2020

Напомним, 30 октября, в Киеве перед зданием Конституционного суда Украины собрались сотни людей. Они требовали распустить действующий состав суда, а также возвращения электронное декларирование имущественного состояния чиновников.

Киев полиция Конституционный суд протесты Александр Тупицкий
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