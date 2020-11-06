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06 листопада 2020, 14:56 3

У КСУ заявляють, що рішення щодо конституційності ВАКС ще не готове

06 листопада 2020, 14:56 3
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Заяви політиків, про те, що найближчим часом КСУ може визнати ВАКС неконституційним, не відповідають дійсності
Заяви політиків, про те, що найближчим часом КСУ може визнати ВАКС неконституційним, не відповідають дійсності
Фото з відкритих джерел
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Суддя-доповідач Конституційного суду Володимир Мойсик заявляє, що рішення про конституційність Вищого антикорупційного суду ще не готове. Заяви політиків, про те, що найближчим часом КСУ може визнати ВАКС неконституційним, не відповідають дійсності.

Про це він повідомив "РБК-Україна", пише RegioNews.

"Як це можна заявляти, якщо я навіть не ставлю на слухання в закритому режимі, оскільки воно ще не готове? Ще навіть не отримано відповіді від наукових установ і державних інституцій. Зараз же ще нічого немає. По Антикорупційному суду немає навіть про що говорити", - стверджує він.

Мойсик зазначив, що після отримання відповідей від державних і наукових установ буде підготовлена концепція, а потім проєкт рішення у справі про конституційність ВАКС.

Нагадаємо, раніше глава КСУ Олександр Тупицький заявляв, що ВАКС можуть визнати неконституційним.

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