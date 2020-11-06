Ще один нардеп попався на кнопкодавстві

Він голосував на місцях, закріплені за ним самим і Олегом Синюткою з "Європейської солідарності"

Він голосував на місцях, закріплені за ним самим і Олегом Синюткою з "Європейської солідарності"

Фото з відкритих джерел

Народного депутата з групи "Довіра" Андрія Іванчука викрили у кнопкодавстві. Він голосував на місцях, закріплені за ним самим і Олегом Синюткою з "Європейської солідарності".

Про це передає RegioNews з посиланням на ЧЕСНО. Іванчук проголосував на місцях, закріплені за ним самим і Олегом Зазначається, що Синютка був відсутній у Верховній Раді на двох пленарних засіданнях, бо бере участь у виборах мера Львова. Наголошується, що нова система Рада-3 дозволяє парламентаріям голосувати з будь-якого місця в сесійній залі, тому досі невідомо, замість кого саме проголосував Іванчук. За даними організації, Іванчук кнопкодавив на пленарному засіданні Ради 5 листопада під час голосування за ухвалення за основу законопроєкту №4100 про внесення змін у Бюджетний кодекс України. Нагадаємо, 4 вересня народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Маріковський проголосував за законопроєкт з місця нардепа від ОПЗЖ Наталії Королевської, на що звернув увагу голова ВР Дмитро Разумков.

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