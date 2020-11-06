14:51  06 листопада
Помер відомий сатирик Михайло Жванецький
16:36  06 листопада
У голови Вінницької ОДА виявили пневмонію і наявність коронавірусу
16:23  06 листопада
До Київської міської ради проходять 7 політичних сил - результати виборів
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2020, 16:59 38

"Голоси є": у "Слузі народу" сказали, коли Рада може проголосувати за закон Зеленського про КСУ

06 листопада 2020, 16:59 38
Читайте также на русском языке
Це може статися 17-20 листопада
Це може статися 17-20 листопада
Фото: Слуга народу / Facebook
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада України може розглянути законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується припинити повноваження суддів Конституційного суду, на наступному пленарному тижні (17-20 листопада).

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко журналістам у п'ятницю, 6 листопада, інформує RegioNews з посиланням на видання "Страна".

"Я думаю, що повинні повернутися до питання законопроекту президента № 4288 про розпуск суддів Конституційного суду. За процедурою ми це зможемо зробити тільки на наступному пленарному тижні (він почнеться 17 листопада, - ред.)", - сказав Корнієнко.

Він додав, що для ухвалення законопроєкту №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" є досить багато голосів.

Також він заявив, що народні депутати, які підтримують цей законопроєкт, продовжують переконувати своїх колег, що це важливий елемент відновлення довіри до судочинства.

Нагадаємо, в КСУ оприлюднили власний план виходу з конституційної кризи.

Слуга народа Конституційний суд нардеп КСУ законопроєкт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »