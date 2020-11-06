"Голоси є": у "Слузі народу" сказали, коли Рада може проголосувати за закон Зеленського про КСУ
Верховна Рада України може розглянути законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується припинити повноваження суддів Конституційного суду, на наступному пленарному тижні (17-20 листопада).
Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко журналістам у п'ятницю, 6 листопада, інформує RegioNews з посиланням на видання "Страна".
"Я думаю, що повинні повернутися до питання законопроекту президента № 4288 про розпуск суддів Конституційного суду. За процедурою ми це зможемо зробити тільки на наступному пленарному тижні (він почнеться 17 листопада, - ред.)", - сказав Корнієнко.
Він додав, що для ухвалення законопроєкту №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" є досить багато голосів.
Також він заявив, що народні депутати, які підтримують цей законопроєкт, продовжують переконувати своїх колег, що це важливий елемент відновлення довіри до судочинства.
Нагадаємо, в КСУ оприлюднили власний план виходу з конституційної кризи.