"Голоси є": у "Слузі народу" сказали, коли Рада може проголосувати за закон Зеленського про КСУ

Це може статися 17-20 листопада

Це може статися 17-20 листопада

Фото: Слуга народу / Facebook

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко журналістам у п'ятницю, 6 листопада, інформує RegioNews з посиланням на видання "Страна".

"Я думаю, що повинні повернутися до питання законопроекту президента № 4288 про розпуск суддів Конституційного суду. За процедурою ми це зможемо зробити тільки на наступному пленарному тижні (він почнеться 17 листопада, - ред.)", - сказав Корнієнко.

Він додав, що для ухвалення законопроєкту №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" є досить багато голосів.

Також він заявив, що народні депутати, які підтримують цей законопроєкт, продовжують переконувати своїх колег, що це важливий елемент відновлення довіри до судочинства.

Нагадаємо, в КСУ оприлюднили власний план виходу з конституційної кризи.