Стало известно, когда снова попытаются назначить двух судей КСУ

6 ноября депутаты провалили их назначение

6 ноября депутаты провалили их назначение

Фото: из открытых источников

Новый конкурс на назначение двух судей КСУ по квоте Верховной Рады должен состояться на следующей неделе.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передает RegioNews.

По его словам, второй конкурс на должности в суде будет завершен уже во время следующего пленарного заседания парламента.

Что касается второго конкурса, то Верховная Рада физически не успела его рассмотреть. Следующий конкурс будет финализирован на одном из ближайших пленарных заседаний", - рассказал Вениславский.

Он напомнил, что в Конституционном суде остаются вакантными три должности, две по квоте парламента и одна по квоте Совета судей.

Напомним, 6 ноября Рада не смогла назначить нового судью КСУ.

Также в КСУ заявляют, что решение относительно конституционности ВАКС еще не готово.