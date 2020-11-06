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06 листопада 2020, 13:22 35

Рада не спромоглася призначити нового суддю КСУ

06 листопада 2020, 13:22 35
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Спікер Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати повторний конкурс з обрання претендентів на посаду судді КСУ
Спікер Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати повторний конкурс з обрання претендентів на посаду судді КСУ
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада України не змогла призначити суддю Конституційного суду. За призначення проголосували лише 100 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Про це інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

На цю посаду претендували:

  • Юрій Павленко (подання фракції "Опозиційна платформа - "За життя");
  • Ольга Боднар-Петровська (подання фракції Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина");
  • Микола Сірий (від фракції "Європейська солідарність");
  • Наталія Денисенко (від фракції "Голос").

У ході рейтингового голосування Павленко набрав найбільшу кількість голосів - 154. Однак у фінальному голосуванні за нього віддали голоси лише 100 парламентаріїв.

Після провального голосування спікер Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати повторний конкурс з обрання претендентів на посаду судді КСУ.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що КСУ не дав Раді часу для виправлення помилок в антикорупційному законодавстві.

Україна Верховна Рада Конституційний суд КСУ парламент
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