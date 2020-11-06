Рада не спромоглася призначити нового суддю КСУ
Спікер Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати повторний конкурс з обрання претендентів на посаду судді КСУ
Спікер Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати повторний конкурс з обрання претендентів на посаду судді КСУ
Верховна Рада України не змогла призначити суддю Конституційного суду. За призначення проголосували лише 100 нардепів при 226 мінімально необхідних.
Про це інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
На цю посаду претендували:
- Юрій Павленко (подання фракції "Опозиційна платформа - "За життя");
- Ольга Боднар-Петровська (подання фракції Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина");
- Микола Сірий (від фракції "Європейська солідарність");
- Наталія Денисенко (від фракції "Голос").
У ході рейтингового голосування Павленко набрав найбільшу кількість голосів - 154. Однак у фінальному голосуванні за нього віддали голоси лише 100 парламентаріїв.
Після провального голосування спікер Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати повторний конкурс з обрання претендентів на посаду судді КСУ.
Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що КСУ не дав Раді часу для виправлення помилок в антикорупційному законодавстві.
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