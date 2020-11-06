Кличко офіційно переміг на виборах мера Києва у першому турі
Чинний мер Києва Віталій Кличко переміг на виборах міського голови столиці.
Результати голосування під час брифінгу оголосила Київська міська територіальна виборча комісія, передає RegioNews.
Оприлюднення офіційних результатів виборчих перегонів у Києві відбувалося у Колонній залі столичної мерії.
Відомо, що Віталій Кличко здобув 50,5% голосів виборців, за нього проголосували 365 161 осіб. Оскільки Кличко набрав більше половини голосів, другого туру в столиці не буде.
За результатами екзит-полів, чинний мер міста також отримав найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатів.
Це вже третя перемога Кличка на виборах мера Києва. У травні 2014 року він набрав 57,4% голосів виборців, а восени 2015 року кияни знову переобрали Кличка.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Кличко може перемогти в першому турі.
Також повідомлялося, що Кличко лідирує на виборах мера Києва - дані екзит-полу.