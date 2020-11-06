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06 листопада 2020, 15:51 102

Кличко офіційно переміг на виборах мера Києва у першому турі

06 листопада 2020, 15:51 102
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В Києві оголошені офіційні результати виборів мера
В Києві оголошені офіційні результати виборів мера
Фото: із відкритих джерел
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Чинний мер Києва Віталій Кличко переміг на виборах міського голови столиці.

Результати голосування під час брифінгу оголосила Київська міська територіальна виборча комісія, передає RegioNews.

Оприлюднення офіційних результатів виборчих перегонів у Києві відбувалося у Колонній залі столичної мерії.

Відомо, що Віталій Кличко здобув 50,5% голосів виборців, за нього проголосували 365 161 осіб. Оскільки Кличко набрав більше половини голосів, другого туру в столиці не буде.

За результатами екзит-полів, чинний мер міста також отримав найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатів.

Це вже третя перемога Кличка на виборах мера Києва. У травні 2014 року він набрав 57,4% голосів виборців, а восени 2015 року кияни знову переобрали Кличка.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Кличко може перемогти в першому турі.

Також повідомлялося, що Кличко лідирує на виборах мера Києва - дані екзит-полу.

Київ голосування Віталій Кличко Місцеві вибори результат ТВК
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