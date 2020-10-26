Вибори мера Києва: Кличко може перемогти в першому турі - ЗМІ
Він може набрати більше 51% голосів
Він може набрати більше 51% голосів
Чинний мер Києва Віталій Кличко може перемогти у виборах міського голови вже в першому турі.
Про це свідчать дані агентства "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.
Джерело агентства в територіальній виборчій комісії стверджує, що Кличко, за оперативними даними, набирає близько 51% голосів після опрацювання 67% бюлетенів.
Відомо, що на другому місці - представник "ОПЗЖ", ексголова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов - 9,4%, на третьому - представник "Голосу" Сергій Притула із результатом у 7,7%.
Раніше повідомлялося, що на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос