Вибори мера Києва: Кличко може перемогти в першому турі - ЗМІ

Він може набрати більше 51% голосів

Він може набрати більше 51% голосів

Фото: з відкритих джерел

Чинний мер Києва Віталій Кличко може перемогти у виборах міського голови вже в першому турі.

Про це свідчать дані агентства "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews. Джерело агентства в територіальній виборчій комісії стверджує, що Кличко, за оперативними даними, набирає близько 51% голосів після опрацювання 67% бюлетенів. Відомо, що на другому місці - представник "ОПЗЖ", ексголова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов - 9,4%, на третьому - представник "Голосу" Сергій Притула із результатом у 7,7%. Раніше повідомлялося, що на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.

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