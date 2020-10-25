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25 жовтня 2020, 20:30 8

Кличко лідирує на виборах мера Києва - дані екзит-полу

25 жовтня 2020, 20:30 8
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У другий тур виборів із ним виходить кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов
У другий тур виборів із ним виходить кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов
Фото: Facebook
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На виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко.

Про це свідчать дані екзит-полу групи "Рейтинг", які були представлені в агентстві "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Так, за чинного мера столиці проголосували 47,8% виборців.

На другому місці із результатом 8,6% голосів опинився екс-глава Київської міськдержадміністрації Олександр Попов (партія "ОПЗЖ"). Сергій Притула зайняв третю сходинку, у нього 8,3% голосів.

На четвертому місці із 8% народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, за нею на п'ятому місці із результатом 6,3% народний депутат фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Решта кандидатів набрали менше 5% голосів виборців.

Згідно із результатами екзит-полів спільного проєкту студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24”, мер Києва Віталій Кличко отримав 45.93% голосів виборців, Олександр Попов від ОПЗЖ — 9.62%, Ірина Верещук, "Слуга Народу” отримала 8.53%.

На виборах до міської ради Києва, згідно із даними екзит-полу групи "Рейтинг", лідирує партія "УДАР" Віталія Кличка, за яку проголосували 21,3% виборців.

На другому місці з 18% голосів йде партія "Європейська солідарність", на третьому - "Слуга народу" з 9,5% голосів.

На четвертому місці партія "Єдність" Олександра Омельченка з 6,8%, на п'ятому - партія "Опозиційна платформа - За життя" - 6,7% голосів. Далі йде партія "Батьківщина" - 6,6%.

Решта партій набирають менше ніж 4% голосів виборців.

За даними екзит-полу спільного проєкту студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24”, на виборах у Київраду 7 партій долають прохідний бар'єр.

Так, "Удар” Віталія Кличка набрав 19.74%, "Європейська солідарність” - 17.76%. За "Слугу народу” проголосували 10.28% виборців, за ВО "Батьківщина” - 8.61. ОПЗЖ набрала 7.77%, "Єдність” Олександра Омельченка — 5.94%, і "Голос” отримав 5.65% голосів.

Нагадаємо, результати виборів у Києві оголосять не раніше 28 жовтня, - ТВК.

Київ рейтинг Віталій Кличко Місцеві вибори екзит-пол
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