Кличко официально победил на выборах мэра Киева в первом туре
Действующий мэр Киева Виталий Кличко победил на выборах городского головы столицы.
Результаты голосования во время брифинга объявила Киевская городская территориальная избирательная комиссия, передает RegioNews.
Обнародование официальных результатов избирательной гонки в Киеве происходило в Колонном зале столичной мэрии.
Известно, что Виталий Кличко получил 50,5% голосов избирателей, за него проголосовали 365 161 человек. Поскольку Кличко набрал более половины голосов, второго тура в столице не будет.
По результатам экзит-полов, действующий мэр города также получил наибольшее количество голосов среди всех кандидатов.
Это уже третья победа Кличко на выборах мэра Киева. В мае 2014 года он набрал 57,4% голосов избирателей, а осенью 2015 года киевляне снова переизбрали Кличко.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Кличко может победить в первом туре.
Также сообщалось, что Кличко лидирует на выборах мэра Киева - данные экзит-пола.