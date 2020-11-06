Кличко официально победил на выборах мэра Киева в первом туре

В Киеве объявлены официальные результаты выборов мэра

В Киеве объявлены официальные результаты выборов мэра

Фото: из открытых источников

Результаты голосования во время брифинга объявила Киевская городская территориальная избирательная комиссия, передает RegioNews.

Обнародование официальных результатов избирательной гонки в Киеве происходило в Колонном зале столичной мэрии.

Известно, что Виталий Кличко получил 50,5% голосов избирателей, за него проголосовали 365 161 человек. Поскольку Кличко набрал более половины голосов, второго тура в столице не будет.

По результатам экзит-полов, действующий мэр города также получил наибольшее количество голосов среди всех кандидатов.

Это уже третья победа Кличко на выборах мэра Киева. В мае 2014 года он набрал 57,4% голосов избирателей, а осенью 2015 года киевляне снова переизбрали Кличко.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Кличко может победить в первом туре.

Также сообщалось, что Кличко лидирует на выборах мэра Киева - данные экзит-пола.