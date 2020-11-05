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05 листопада 2020, 17:37 1

Справу щодо декларування Труханова закрили завдяки рішенню КСУ

05 листопада 2020, 17:37 1
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Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 5 листопада
Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд закрив справу щодо ймовірного недостовірного декларування міського голови Одеси.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив справу проти голови Одеси Геннадія Труханова, якого підозрювали у декларуванні недостовірної інформації на загальну суму 16,3 млн грн за 2017 рік.

Таке рішення ВАКС прийняв після вердикту Конституційного суду щодо неконституційності статті 366-1 Кримінального кодексу.

Таким чином, з міського голови зняли всі обвинувачення. Це ще один наслідок рішення Конституційного Суду від 27 жовтня.

Крім закриття кримінального провадження, адвокат Труханова просив покласти судові витрати, а це 35 тисяч гривень, на експертів. Суд це клопотання відхилив.

Відповідно КПК, судові витрати можуть бути покладені на особу, яка визнана винуватою у вчиненні злочину, а в цьому випадку винуватість Труханова у вчиненні злочину не досліджувалася судом, - пояснив прокурор САП Віталій Шкрум.

Раніше у НАЗК пояснили, до яких наслідків призвели скандальні рішення КСУ.

Одеса ВАКС мер Труханов Геннадій КСУ
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