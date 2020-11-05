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05 листопада 2020, 16:38 103

Другий тур виборів міського голови призначений уже в 15-ти містах України

05 листопада 2020, 16:38 103
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Серед них Дніпро, Полтава і Кривий Ріг
Серед них Дніпро, Полтава і Кривий Ріг
Фото з відкритих джерел
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Повторне голосування з виборів міського голови призначене в 14 містах з кількістю виборців понад 75 тисяч, і в одному маленькому - Українка Київської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Центральної виборчої комісії станом четвер.

За даними ЦВК, 15 листопада другий тур голосування відбудеться у містах: Одеса, Луцьк Волинської області, Суми, Краматорськ Донецької області, Камʼянець-Подільський Хмельницької області.

22 листопада другий тур з виборів міського голови відбудеться у Дніпрі і Кривому Розі Дніпропетровської області, Полтаві, Львові, Ужгороді на Закарпатті, Рівному, Словʼянську Донецької області, Броварах Київської області, Дрогобичі Львівської області.

Також на 15 листопада призначене повторне голосування з виборів міського голови в м. Українка Київської області.

Загалом, за даними комісії, обраними вже визнано 148 міських голів.

Також повідомляється, що станом на зараз встановлено результати виборів 585 місцевих рад. Загалом визнано обраними 13 323 депутатів. З них 2 989 – у 116 містах.

Нагадаємо, що в Українці на Київщині два кандидати в мери набрали однакову підтримку.

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