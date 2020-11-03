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03 листопада 2020, 14:45 87

У НАЗК пояснили, до яких наслідків призвели скандальні рішення КСУ

03 листопада 2020, 14:45 87
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Нині топ-чиновники не можуть внести до Реєстру декларацій зміни у майновому стані
Нині топ-чиновники не можуть внести до Реєстру декларацій зміни у майновому стані
Facebook
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Рішення Конституційного суду дозволило топ-чиновникам не повідомляти про суттєві зміни в майновому стані. Поки це питання не буде врегульовано, на сайті Реєстру декларацій неможливо подати повідомлення про такі зміни.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції у Facebook, пише RegioNews.

"Звільнення від зобов'язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані - це "зелене світло" чиновникам приховати свій стан, уникнути відповідальності та продовжувати діяти в приватних інтересах, замість того, щоб працювати на благо держави за гроші платників податків", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

До рішення КСУ посадові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, були зобов'язані в електронній формі протягом 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення витрат повідомити про це НАЗК.

"Істотною зміною в майновому стані вважаються дохід, майно або витрати (витрати), що перевищують 105 100 грн (станом на 2020 рік)", - пояснили в НАЗК.

Нагадаємо, НАЗК почало публікувати список чиновників, які зможуть уникнути відповідальності через рішення КСУ.

суд Україна НАЗК Конституційний суд Декларація
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