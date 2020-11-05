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05 ноября 2020, 17:37 24

Дело относительно декларирования Труханова закрыли благодаря решению КСУ

05 ноября 2020, 17:37 24
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Соответствующее решение суд принял сегодня, 5 ноября
Соответствующее решение суд принял сегодня, 5 ноября
Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд закрыл дело в отношении вероятного недостоверного декларирования городского головы Одессы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело против мэра Одессы Геннадия Труханова, которого подозревали в декларировании недостоверной информации на общую сумму 16,3 млн грн за 2017 год.

Такое решение ВАКС принял после вердикта Конституционного суда относительно неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса.

Таким образом, с городского головы сняли все обвинения. Это еще одно последствие решения Конституционного Суда от 27 октября.

Кроме закрытия уголовного производства, адвокат Труханова просил возложить судебные расходы, а это 35 тысяч гривен, на экспертов. Суд это ходатайство отклонил.

Согласно УПК, судебные расходы могут быть возложены на лицо, признанное виновным в совершении преступления, а в этом случае виновность Труханова в совершении преступления не исследовалась судом, - пояснил прокурор САП Виталий Шкрум.

Ранее в НАЗК объяснили, к каким последствиям привели скандальные решения КСУ.

Одесса ВАКС мэр Труханов Геннадий КСУ
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