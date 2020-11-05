Вибори 2020: Стало відомо, представники яких партій пройшли у міськраду Одеси

У другий тур на виборах мера вийшли Геннадій Труханов і Микола Скорик

У другий тур на виборах мера вийшли Геннадій Труханов і Микола Скорик

Фото: flickr

Одеська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів депутатів в Одеську міськраду. Згідно з ними, новий склад міськради сформують представники п'яти партій.

Про це інформує RegioNews з посиланням на облКВУ.

"За результатами виборів, до міськради проходять представники п'яти партій, а саме: "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Довіряй ділам", "Слуга народу" і "Партія Шарія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтримка виборців розподілилась наступним чином: за партію чинного мера Одеси Геннадія Труханова віддали голоси 51 тисяча 367 виборців, тобто 26,19%.

Другу позицію займає "ОПЗЖ" - 23,66%. Цю політичну силу підтримали 46 тисяч 466 виборців. "Третю сходинку" займає "Слуга народу" - 24 тисячі 435 виборців - 12,46%, четверте місце "Європейська солідарність" - 23 тисячі 274 (11,87%) і п'яте відповідно "Партія Шарія" - 13 тисячі 372 виборці - 6,82%.

Нагадаємо, раніше у міській ТВК назвали імена кандидатів в депутати, які перемогли на місцевих виборах до міськради, а також дату повторних виборів мера - 15 листопада. У другий тур вийшли Геннадій Труханов і Микола Скорик.