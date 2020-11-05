09:41  05 листопада
В Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових випадків COVID-19
10:13  05 листопада
НАЗК готує позов до власників серверів Реєстру декларацій - хочуть повернути кошти
08:13  05 листопада
Доба в ООС: зафіксовано шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2020, 11:32 81

Вибори 2020: Стало відомо, представники яких партій пройшли у міськраду Одеси

05 листопада 2020, 11:32 81
Читайте также на русском языке
У другий тур на виборах мера вийшли Геннадій Труханов і Микола Скорик
У другий тур на виборах мера вийшли Геннадій Труханов і Микола Скорик
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Одеська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів депутатів в Одеську міськраду. Згідно з ними, новий склад міськради сформують представники п'яти партій. 

Про це інформує RegioNews з посиланням на облКВУ.

"За результатами виборів, до міськради проходять представники п'яти партій, а саме: "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Довіряй ділам", "Слуга народу" і "Партія Шарія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтримка виборців розподілилась наступним чином: за партію чинного мера Одеси Геннадія Труханова віддали голоси 51 тисяча 367 виборців, тобто 26,19%.

Другу позицію займає "ОПЗЖ" - 23,66%. Цю політичну силу підтримали 46 тисяч 466 виборців. "Третю сходинку" займає "Слуга народу" - 24 тисячі 435 виборців - 12,46%, четверте місце "Європейська солідарність" - 23 тисячі 274 (11,87%) і п'яте відповідно "Партія Шарія" - 13 тисячі 372 виборці - 6,82%.

Нагадаємо, раніше у міській ТВК назвали імена кандидатів в депутати, які перемогли на місцевих виборах до міськради, а також дату повторних виборів мера - 15 листопада. У другий тур вийшли Геннадій Труханов і Микола Скорик.

вибори Україна Одеса голосування Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Роман Шрайк
Всі блоги »