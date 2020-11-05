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05 листопада 2020, 17:15 2

Деякі судді КСУ тимчасово відмовляються від участі в засіданнях — ЗМІ

05 листопада 2020, 17:15 2
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Це ті, хто голосували проти скасування е-декларування
Фото з відкритих джерел
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Судді Конституційного Суду України, які голосували проти резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства, тимчасово не братимуть участі в роботі суду.

Як повідомляє RegioNews, про це поінформувало агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власне джерело в суді.

Деякі судді КСУ тимчасово відмовляються від роботи в суді, вважаючи неприпустимою публікацію в ЗМІ проектів рішень Конституційного Суду.

За словами співрозмовника агентства, про це судді заявили у четвер на початку пленарного засідання КС, на якому розглядали "земельне" питання.

Тому, до нормалізації ситуації навколо КС легітимним способом, вважають за неможливе розгляд окремих питань конституційних проваджень і тимчасово не братимуть участі в засіданнях КС, - зазначило джерело.

Нагадаємо, комітет Ради рекомендував депутатам підтримати закон Зеленського про КСУ.

закон земля ЗМІ КСУ е-декларація
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