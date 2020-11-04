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04 листопада 2020, 14:57 4

Шмигаль розповів, коли представлять повний економічний аудит України

04 листопада 2020, 14:57 4
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Він дозволить зрозуміти, в якому стані економічного розвитку знаходиться держава
Фото: Кабмін
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Кабінет міністрів України представить повний економічний аудит України 6 листопада.

Про це під час чергового засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, також 6 листопада буде представлена економічна візія розвитку країни до 2030 року.

Ми прогнозуємо, що наступного року значні державні інвестиції та підтримка бізнесу дозволять економіці швидко відновлюватися. Для цього в нас є стратегія, і в цю п'ятницю ми представимо економічний аудит країни та економічну візію до 2030 року”, - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зазначив, що зараз Україна як ніколи потребує економічного прориву, і це одна із основних амбітних цілей Уряду.

Нагадаємо, раніше рахункова палата провела аудит Верховної Ради України, фінанси Верховної Ради перевірили уперше за часи незалежності.

Кабмін аудит Деніс Шмигаль уряд держава
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