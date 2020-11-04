Шмигаль розповів, коли представлять повний економічний аудит України

Він дозволить зрозуміти, в якому стані економічного розвитку знаходиться держава

Він дозволить зрозуміти, в якому стані економічного розвитку знаходиться держава

Фото: Кабмін

Про це під час чергового засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, також 6 листопада буде представлена економічна візія розвитку країни до 2030 року.

Ми прогнозуємо, що наступного року значні державні інвестиції та підтримка бізнесу дозволять економіці швидко відновлюватися. Для цього в нас є стратегія, і в цю п'ятницю ми представимо економічний аудит країни та економічну візію до 2030 року”, - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зазначив, що зараз Україна як ніколи потребує економічного прориву, і це одна із основних амбітних цілей Уряду.

Нагадаємо, раніше рахункова палата провела аудит Верховної Ради України, фінанси Верховної Ради перевірили уперше за часи незалежності.