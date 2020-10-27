Рахункова палата провела аудит Верховної Ради України

Фінанси Верховної Ради перевірили уперше за часи незалежності

Фінанси Верховної Ради перевірили уперше за часи незалежності

Фото з відкритих джерел

Рахункова палата України вперше провела аудит Верховної Ради. Перевірка використання бюджетних коштів апаратом парламенту охопила дані за сім років – із 2013-го до 2019 року.

Про це повідомила пресслужба Рахункової палати, пише RegioNews.



Перевірили, наскільки ефективно використовувалися бюджетні кошти та як відбувалося управління державним майном апаратом ВР", – зазначив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

За інформацією Рахункової палати, впродовж семи років апарат парламенту використав 7,7 млрд грн із держбюджету і майже 114 млн грн із місцевих бюджетів.



Основна частина коштів пішла на здійснення законотворчої діяльності парламенту (51%), обслуговування та організаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення Верховної Ради (44%), фінансову підтримку санаторно-курортного комплексу, висвітлення діяльності парламенту через ЗМІ, розвиток електронного урядування (5%).

Апарат Верховної Ради України не в повній мірі забезпечив продуктивне, результативне та економне використання бюджетних коштів, а також прийняття законних та своєчасних управлінських рішень під час управління коштами бюджету та державним майном", – зазначено в релізі.

Аудитори повідомили, що у 2014–2017 роках кошторисів ВР не затверджували, а на 2013-й і 2019 рік їх було затверджено з порушенням строків. Звіти про виконання кошторисів парламенту нардепи не розглядали.

В управлінні справами апарату ВР станом на початок 2020 року рахувалося нерухоме майно загальною залишковою вартістю понад 2,4 млрд грн та транспортні засоби на 19,8 млн грн. Водночас аудит встановив, що на 5,7% загальної площі земельних ділянок відсутні правовстановлюючі документи на право постійного користування", – повідомили в палаті.



Рахункова палата надала апарату Верховної Ради рекомендації за підсумками аудиту.



"Рекомендовано затвердити положення про апарат Верховної Ради, вдосконалити низку законодавства, у тому числі щодо управління державним майном; оплати праці в держсекторі; механізму здійснення виплат, передбачених народним депутатам України на оренду житла та винайм готельного номеру", – підкреслили в повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо, хто з нардепів отримав найбільшу зарплату у вересні.