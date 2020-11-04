Кадрові зміни: Кабмін погодив звільнення голів ОДА трьох областей
Голови ОДА будуть звільнені за угодою сторін
Голови ОДА будуть звільнені за угодою сторін
На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України було погоджено звільнення трьох голів обласних державних адміністрацій.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на засідання уряду.
Так, уряд погодив проекти указів президента про звільнення:
- Федоріва Віталія Васильовича з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (за згодою сторін).
- Куцого Максима Васильовича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації (за згодою сторін).
- Грищенко Романа Сергійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за згодою сторін).
Раніше повідомлялося, 4 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнить голів кількох обласних державних адміністрацій.
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