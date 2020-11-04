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Кадрові зміни: Кабмін погодив звільнення голів ОДА трьох областей
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04 листопада 2020, 14:36 20

Кадрові зміни: Кабмін погодив звільнення голів ОДА трьох областей

04 листопада 2020, 14:36 20
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Голови ОДА будуть звільнені за угодою сторін
Голови ОДА будуть звільнені за угодою сторін
Фото: з відкритих джерел
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На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України було погоджено звільнення трьох голів обласних державних адміністрацій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на засідання уряду.

Так, уряд погодив проекти указів президента про звільнення:

- Федоріва Віталія Васильовича з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (за згодою сторін).

- Куцого Максима Васильовича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації (за згодою сторін).

- Грищенко Романа Сергійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за згодою сторін).

Раніше повідомлялося, 4 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнить голів кількох обласних державних адміністрацій.

Кабмін Деніс Шмигаль ОДА область голова указ
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