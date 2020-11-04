Шмыгаль рассказал, когда представят полный экономический аудит Украины
Кабинет министров Украины представит полный экономический аудит Украины 6 ноября.
Об этом во время очередного заседания Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
По его словам, также 6 ноября будет представлена экономическая визия развития страны до 2030 года.
Мы прогнозируем, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволят экономике быстро восстанавливаться. Для этого у нас есть стратегия, и в эту пятницу мы представим экономический аудит страны и экономическую визию до 2030 года", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр также отметил, что сейчас Украина как никогда нуждается в экономическом прорыве, и это одна из основных амбициозных целей правительства.
Напомним, ранее счетная палата провела аудит Верховной Рады Украины, финансы Верховной Рады проверили впервые за времена независимости.