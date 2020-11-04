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04 листопада 2020, 14:41 25

Кабмін виділив понад 260 млн грн на подолання наслідків червневої повені на Прикарпатті

04 листопада 2020, 14:41 25
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Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету
Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів виділив понад 260 мільйонів гривень на подолання наслідків червневої повені на Івано-Франківщині

Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram, інформує RegioNews.

"Кабмін виділив 262 838,021 тис. грн для подолання наслідків червневої повені в Івано-Франківській області", - написав він.

У розпорядженні зазначається, що кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше Кабмін виділив для ліквідації наслідків повеней на Закарпатті 37 тисяч гривень.

Кабмін Україна гроші нардепи уряд
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