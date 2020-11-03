Депутати проголосували за реорганізацію громад і районів України

Закон дозволить розблокувати створення райдержадміністрацій

Закон дозволить розблокувати створення райдержадміністрацій

Фото: flickr

3 листопада депутати схвалили за основу проект закону №3651-д про реорганізацію ОТГ і районів.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

За законопроект проголосували 280 народних обранців.

Він має за мету врегулювати питання закінчення повноважень голів рад усіх рівнів, їхніх виконавчих органів, а також районних рад через запровадження нового адміністративно-територіального устрою в Україні.

Документ дозволить вирішити проблеми правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, території яких були включені до територій нових громад.

Також у законопроекті визначені особливості державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та РДА.

Нагадаємо, раніше у Конституційному Суді оскаржили постанову про ліквідацію районів в Україні.