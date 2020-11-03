Депутати проголосували за реорганізацію громад і районів України
3 листопада депутати схвалили за основу проект закону №3651-д про реорганізацію ОТГ і районів.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Верховної Ради, передає RegioNews.
За законопроект проголосували 280 народних обранців.
Він має за мету врегулювати питання закінчення повноважень голів рад усіх рівнів, їхніх виконавчих органів, а також районних рад через запровадження нового адміністративно-територіального устрою в Україні.
Документ дозволить вирішити проблеми правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, території яких були включені до територій нових громад.
Також у законопроекті визначені особливості державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та РДА.
Нагадаємо, раніше у Конституційному Суді оскаржили постанову про ліквідацію районів в Україні.