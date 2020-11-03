В Україні дозволили змінювати по батькові: Рада ухвалила закон

Змінити по батькові можна буде особам з 16 років

Змінити по батькові можна буде особам з 16 років

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Українцям дозволили змінювати по батькові. Відповідний законопроєкт №2450 Верховна Рада схвалила в другому читанні.

Як пише RegioNews, за проєкт проголосували 259 нардепів. Раніше змінити по батькові можна було тільки у випадку, якщо батько змінив власне ім’я або ж якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження. Закон встановлює, що: змінити по батькові можна буде особам від 16 років;

змінити по батькові з 14 років можна тільки за згодою батьків;

якщо над 14-річною дитиною встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові можлива за згодою опікуна;

якщо один із батьків буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суд; при цьому при вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини. Нагадаємо, комітет Ради дозволив депутатам затвердити бюджет-2021 в першому читанні.

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