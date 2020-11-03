Депутаты проголосовали за реорганизацию общин и районов Украины

Закон позволит разблокировать создание райгосадминистраций

Закон позволит разблокировать создание райгосадминистраций

Фото: flickr

3 ноября депутаты приняли за основу проект закона №3651-д о реорганизации ОТГ и районов.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

За законопроект проголосовали 280 народных избранников.

Он имеет целью урегулировать вопрос окончания полномочий председателей советов всех уровней, их исполнительных органов, а также районных советов из-за введения нового административно-территориального устройства в Украине.

Документ позволит решить проблемы правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, территории которых были включены в территории новых общин.

Также в законопроекте определены особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и РГА.

Напомним, ранее в Конституционном Суде обжаловали постановление о ликвидации районов в Украине.