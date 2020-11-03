Депутаты проголосовали за реорганизацию общин и районов Украины
3 ноября депутаты приняли за основу проект закона №3651-д о реорганизации ОТГ и районов.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Верховной Рады, передает RegioNews.
За законопроект проголосовали 280 народных избранников.
Он имеет целью урегулировать вопрос окончания полномочий председателей советов всех уровней, их исполнительных органов, а также районных советов из-за введения нового административно-территориального устройства в Украине.
Документ позволит решить проблемы правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, территории которых были включены в территории новых общин.
Также в законопроекте определены особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и РГА.
Напомним, ранее в Конституционном Суде обжаловали постановление о ликвидации районов в Украине.