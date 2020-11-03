У Києві обробили результати більше половини дільниць, лідирує Кличко

У столиці оголосили попередні результати виборів мера

У столиці оголосили попередні результати виборів мера

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Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської ТВК Микола Нілов, передає RegioNews.

Попередньо можемо зазначити, що на мерських перегонах лідирує чинний мер. Але остаточні результати будуть тоді, коли всі територіальні округи будуть опрацьовані членами київської міської виборчої комісії", - сказав Нілов.

Він додав, що документи надійшли від усіх 10 територіальних виборчих комісій, а прийняті та враховані від 6 із них. Це Голосіївська, Дарницька, Дніпровська, Печерська, Подільська та Солом’янська ТВК.

Нагадаємо, у "Слузі народу" сказали, з ким готові піти на співпрацю в Київраді.

Також повідомлялося, що Кличко лідирує на виборах мера Києва - дані екзит-полу.