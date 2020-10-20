У Конституційному Суді оскаржили постанову про ліквідацію районів в Україні

До Конституційного Суду надійшло відповідне подання

До Конституційного Суду надійшло відповідне подання

49 народних депутатів надіслали до Конституційного Суду України подання про відповідність Основному закону постанови, якою Верховна Рада 17 липня ліквідувала 490 районів в Україні та створила замість них 136.

Про це повідомила пресслужба КСУ, пише RegioNews.



У клопотанні зазначено, що постанова не відповідає низці статей Основного закону України.

Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що врегульовуючи питання територіального устрою постановою, а не законом, Верховна Рада України хоч і діяла в межах наданих їй повноважень, але не у спосіб, якого вимагає Конституція України", – зазначено в повідомленні.



Також народні депутати від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко надіслали подання про про визнання провадження у цій справі невідкладним.

У КСУ вирішують питання про відкриття провадження у справі, про це 20 жовтня написала у Telegram представниця ВР у Конституційному Суді Ольга Совгиря.



Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України втричі скоротила кількість районів – із 490 до 136 (реформа, зокрема, стосується окупованих Росією територій – Криму і частини Донбасу).