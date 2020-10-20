У Конституційному Суді оскаржили постанову про ліквідацію районів в Україні
49 народних депутатів надіслали до Конституційного Суду України подання про відповідність Основному закону постанови, якою Верховна Рада 17 липня ліквідувала 490 районів в Україні та створила замість них 136.
Про це повідомила пресслужба КСУ, пише RegioNews.
У клопотанні зазначено, що постанова не відповідає низці статей Основного закону України.
Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що врегульовуючи питання територіального устрою постановою, а не законом, Верховна Рада України хоч і діяла в межах наданих їй повноважень, але не у спосіб, якого вимагає Конституція України", – зазначено в повідомленні.
Також народні депутати від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко надіслали подання про про визнання провадження у цій справі невідкладним.
У КСУ вирішують питання про відкриття провадження у справі, про це 20 жовтня написала у Telegram представниця ВР у Конституційному Суді Ольга Совгиря.
Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України втричі скоротила кількість районів – із 490 до 136 (реформа, зокрема, стосується окупованих Росією територій – Криму і частини Донбасу).