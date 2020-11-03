Нардепи з трибуни Ради закликали суддів КСУ піти у відставку
Народні депутати з різних фракцій закликали суддів Конституційного Суду, які підтримали рішення про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції", піти у відставку.
Про це йдеться у заяві групи народних депутатів, яке з трибуни Верховної Ради озвучив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов 3 листопада, інформує RegioNews.
"Народні депутати України, які підписали цю заяву… закликають суддів Конституційного Суду України, які підтримали рішення Конституційного Суду України №13-р/2020 від 27 листопада 2020 року, скласти з себе повноваження судді Конституційного Суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно!" - йдеться у заклику народних обранців.
Цей заклик звернено до таких суддів:
- Тупицького Олександра Миколайовича;
- Городовенка Віктора Валентиновича;
- Завгородньої Ірини Миколаївни;
- Касмініна Олександра Володимировича;
- Кривенка Віктора Васильовича;
- Литвинова Олександра Миколайовича;
- Мойсика Володимира Романовича;
- Саси Сергія Володимировича;
- Сліденка Ігоря Дмитровича;
- Філюка Петра Тодосьовича;
- Юровської Галини Валентинівни.
Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до "слуг", заявивши, що треба ухвалити жорсткі рішення по КСУ.
Також повідомлялось, що суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн.