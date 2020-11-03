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03 листопада 2020, 13:38 51

Нардепи з трибуни Ради закликали суддів КСУ піти у відставку

03 листопада 2020, 13:38 51
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Скріншот
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Народні депутати з різних фракцій закликали суддів Конституційного Суду, які підтримали рішення про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції", піти у відставку.

Про це йдеться у заяві групи народних депутатів, яке з трибуни Верховної Ради озвучив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов 3 листопада, інформує RegioNews.

"Народні депутати України, які підписали цю заяву… закликають суддів Конституційного Суду України, які підтримали рішення Конституційного Суду України №13-р/2020 від 27 листопада 2020 року, скласти з себе повноваження судді Конституційного Суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно!" - йдеться у заклику народних обранців.

Цей заклик звернено до таких суддів:

  • Тупицького Олександра Миколайовича;
  • Городовенка Віктора Валентиновича;
  • Завгородньої Ірини Миколаївни;
  • Касмініна Олександра Володимировича;
  • Кривенка Віктора Васильовича;
  • Литвинова Олександра Миколайовича;
  • Мойсика Володимира Романовича;
  • Саси Сергія Володимировича;
  • Сліденка Ігоря Дмитровича;
  • Філюка Петра Тодосьовича;
  • Юровської Галини Валентинівни.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до "слуг", заявивши, що треба ухвалити жорсткі рішення по КСУ.

Також повідомлялось, що суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн.

суд Верховна Рада Конституційний суд КСУ парламент
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