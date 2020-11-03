Нардепи з трибуни Ради закликали суддів КСУ піти у відставку

Водночас чотири фракції невдоволені наміром президента Володимира Зеленського розпустити КСУ, вважаючи, що це ще більш поглибить політичну кризу у державі

Водночас чотири фракції невдоволені наміром президента Володимира Зеленського розпустити КСУ, вважаючи, що це ще більш поглибить політичну кризу у державі

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Народні депутати з різних фракцій закликали суддів Конституційного Суду, які підтримали рішення про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції", піти у відставку.

Про це йдеться у заяві групи народних депутатів, яке з трибуни Верховної Ради озвучив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов 3 листопада, інформує RegioNews. "Народні депутати України, які підписали цю заяву… закликають суддів Конституційного Суду України, які підтримали рішення Конституційного Суду України №13-р/2020 від 27 листопада 2020 року, скласти з себе повноваження судді Конституційного Суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно!" - йдеться у заклику народних обранців. Цей заклик звернено до таких суддів: Тупицького Олександра Миколайовича;

Городовенка Віктора Валентиновича;

Завгородньої Ірини Миколаївни;

Касмініна Олександра Володимировича;

Кривенка Віктора Васильовича;

Литвинова Олександра Миколайовича;

Мойсика Володимира Романовича;

Саси Сергія Володимировича;

Сліденка Ігоря Дмитровича;

Філюка Петра Тодосьовича;

Юровської Галини Валентинівни. Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до "слуг", заявивши, що треба ухвалити жорсткі рішення по КСУ. Також повідомлялось, що суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн.

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