У "Слузі народу" сказали, з ким готові піти на співпрацю в Київраді
Фракція партії "Слуга народу" в Київраді буде співпрацювати з усіма прогресивними депутатами
Фракція партії "Слуга народу" в Київраді буде співпрацювати з усіма прогресивними депутатами
У фракції "Слуга народу" розповіли, з ким готові співпрацювати в Київраді. Найскладніше їм уявити партнерство з ОПЗЖ.
Про це сказала в коментарі "РБК-Україна" лідер списку СН у Київраду Євгенія Кулеба, передає RegioNews.
За словами Кулеби, її команда буде обов'язково претендувати на посаду секретаря та керівників комісій.
"Фракція партії "Слуга народу" в Київраді буде співпрацювати з усіма прогресивними депутатами, які будуть підтримувати наші проекти рішень в інтересах киян і розвитку Києва як сучасної європейської столиці", - зазначила вона.
Нагадаємо, близько 65% кандидатів до Київради проігнорували подачу фінзвітів.
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