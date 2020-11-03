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03 листопада 2020, 10:31 2

У "Слузі народу" сказали, з ким готові піти на співпрацю в Київраді

03 листопада 2020, 10:31 2
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Фракція партії "Слуга народу" в Київраді буде співпрацювати з усіма прогресивними депутатами
Фракція партії "Слуга народу" в Київраді буде співпрацювати з усіма прогресивними депутатами
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У фракції "Слуга народу" розповіли, з ким готові співпрацювати в Київраді. Найскладніше їм уявити партнерство з ОПЗЖ.

Про це сказала в коментарі "РБК-Україна" лідер списку СН у Київраду Євгенія Кулеба, передає RegioNews.

За словами Кулеби, її команда буде обов'язково претендувати на посаду секретаря та керівників комісій.

"Фракція партії "Слуга народу" в Київраді буде співпрацювати з усіма прогресивними депутатами, які будуть підтримувати наші проекти рішень в інтересах киян і розвитку Києва як сучасної європейської столиці", - зазначила вона.

Нагадаємо, близько 65% кандидатів до Київради проігнорували подачу фінзвітів.

вибори партїї Слуга народа ОПЗЖ Київрада
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