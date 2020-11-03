У "Слузі народу" сказали, з ким готові піти на співпрацю в Київраді

Фракція партії "Слуга народу" в Київраді буде співпрацювати з усіма прогресивними депутатами

Фракція партії "Слуга народу" в Київраді буде співпрацювати з усіма прогресивними депутатами

Facebook

У фракції "Слуга народу" розповіли, з ким готові співпрацювати в Київраді. Найскладніше їм уявити партнерство з ОПЗЖ.

Про це сказала в коментарі "РБК-Україна" лідер списку СН у Київраду Євгенія Кулеба, передає RegioNews. За словами Кулеби, її команда буде обов'язково претендувати на посаду секретаря та керівників комісій. "Фракція партії "Слуга народу" в Київраді буде співпрацювати з усіма прогресивними депутатами, які будуть підтримувати наші проекти рішень в інтересах киян і розвитку Києва як сучасної європейської столиці", - зазначила вона. Нагадаємо, близько 65% кандидатів до Київради проігнорували подачу фінзвітів.

.