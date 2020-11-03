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03 листопада 2020, 12:19 11

В Україні відтермінують впровадження касових апаратів для ФОП до 2022 року

03 листопада 2020, 12:19 11
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Таке рішення підтримали усі фракції та групи парламенту
Таке рішення підтримали усі фракції та групи парламенту
Фото з відкритих джерел
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Парламент відтермінує запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік. Відповідний законопроєкт має бути зареєстрований у парламенті сьогодні.

Про це заявив глава ВР Дмитро Разумков під час засідання парламенту, інформує RegioNews.

"Була схвалена одноголосна позиція, щоб відтермінувати застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік - до 1.01.2022 року. Це консолідована позиція усіх фракцій та груп. Сьогодні повинен бути зареєстрований цей законопроєкт", - зазначив спікер парламенту.

За його словами, розгляд проєкту має відбутися у середу, 4 листопада.

"Завтра буде дано доручення комітету його невідкладно розглянути. Ніхто не буде заперечувати, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюсь, він буде підтриманий за основу і в цілому", - заявив Разумков.

Нагадаємо, комітет Ради дозволив депутатам затвердити Бюджет-2021 в першому читанні.

Україна Верховна Рада голосування законопроєкт парламент
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