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03 ноября 2020, 14:24 550

В Киеве обработали результаты более половины участков, лидирует Кличко

03 ноября 2020, 14:24 550
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В столице объявили предварительные результаты выборов мэра
В столице объявили предварительные результаты выборов мэра
Фото: из открытых источников
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Киевская городская территориальная избирательная комиссия уже посчитала результаты с 56% избирательных участков столицы.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской ТИК Николай Нилов, передает RegioNews.

Предварительно можем отметить, что на мэрской гонке лидирует действующий мэр. Но окончательные результаты будут тогда, когда все территориальные округа будут обработаны членами киевской городской избирательной комиссии", - сказал Нилов.

Он добавил, что документы поступили от всех 10 территориальных избирательных комиссий, а принятые и учтены от 6 из них. Это Голосеевская, Дарницкая, Днепровская, Печерская, Подольская и Соломенская ТИК.

Напомним, в "Слуге народа" сказали, с кем готовы пойти на сотрудничество в Киевсовете.

Также сообщалось, что Кличко лидирует на выборах мэра Киева - данные экзит-пола.

Киев Местные выборы голосование результат Виталий Кличко
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