Марцінків знову очолить Івано-Франківськ
Він набрав 84,78% голосів на виборах 25 жовтня
Він набрав 84,78% голосів на виборах 25 жовтня
Мером Івано-Франківська переобрали члена ВО «Свобода» Руслана Марцінківа.
Про це у Facebook повідомив голова "Свободи" Олег Тягнибок, передає RegioNews.
За його даними, Марцінків набрав 84,78% голосів. Він буде на цій посаді другий термін. Уперше мером Франківська його обрали у 2015 році.
Оголошено офіційні результати виборів у Івано-Франківську. Голова Івано-Франківської міської організації ВО "Свобода"...Posted by Олег Тягнибок on Tuesday, November 3, 2020
Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Зіновій Андрійович заявив, що складе повноваження, оскільки його обрали мером міста Надвірна Івано-Франківської області.
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