Столична поліція повідомила про замінування ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності

Відвідувачів центру евакуювали

Відвідувачів центру евакуювали

Фото: з відкритих джерел

У Києві правоохоронці вранці 3 листопада отримали анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності. На місці події працюють вибухотехніки.

Про це повідомили в патрульній поліції столиці, передає RegioNews.

На лінію 102 надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на Майдані Незалежності", - повідомили правоохоронці.

Наразі відвідувачів центру евакуювали, будівлю перевіряють на наявність вибухівки та інших небезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше через повідомлення про мінування на Вінниччині закрили дільницю.