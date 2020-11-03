12:58  03 листопада
Марцінків знову очолить Івано-Франківськ
15:29  03 листопада
Встановлені результати виборів у 237 місцевих радах України - ЦВК
16:43  03 листопада
Незаконна легалізація іноземців: СБУ провела обшуки на митниці
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2020, 12:09 281

Столична поліція повідомила про замінування ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності

03 листопада 2020, 12:09 281
Читайте также на русском языке
Відвідувачів центру евакуювали
Відвідувачів центру евакуювали
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві правоохоронці вранці 3 листопада отримали анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності. На місці події працюють вибухотехніки.

Про це повідомили в патрульній поліції столиці, передає RegioNews.

На лінію 102 надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на Майдані Незалежності", - повідомили правоохоронці.

Наразі відвідувачів центру евакуювали, будівлю перевіряють на наявність вибухівки та інших небезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше через повідомлення про мінування на Вінниччині закрили дільницю.

Київ мінування поліція порушення ТРЦ Кримінальна відповідальність
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Роман Шрайк
Всі блоги »