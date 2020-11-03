Столична поліція повідомила про замінування ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності
Відвідувачів центру евакуювали
Відвідувачів центру евакуювали
У Києві правоохоронці вранці 3 листопада отримали анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності. На місці події працюють вибухотехніки.
Про це повідомили в патрульній поліції столиці, передає RegioNews.
На лінію 102 надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на Майдані Незалежності", - повідомили правоохоронці.
Наразі відвідувачів центру евакуювали, будівлю перевіряють на наявність вибухівки та інших небезпечних предметів.
Нагадаємо, раніше через повідомлення про мінування на Вінниччині закрили дільницю.
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