Розвалилася перша справа про недостовірне декларування після рішення КСУ
Суд закрив першу справу про подання неправдивих відомостей у декларацію після скасування за це кримінальної відповідальності
Суд закрив першу справу про подання неправдивих відомостей у декларацію після скасування за це кримінальної відповідальності
Вищий антикорупційний суд закрив справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, який звинувачувався в декларуванні недостовірної інформації.
Про це повідомляє агентство РБК-Україна із посиланням на джерела в ВАКС, передає RegioNews.
Відомо, що справу закрили у зв'язку з тим, що 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
Раніше НАБУ встановило, що колишній голова ОДА не задекларував 43 мільйони гривень, нерухомість та 5 автомобілів.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.
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