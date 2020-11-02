Розвалилася перша справа про недостовірне декларування після рішення КСУ

Суд закрив першу справу про подання неправдивих відомостей у декларацію після скасування за це кримінальної відповідальності

Суд закрив першу справу про подання неправдивих відомостей у декларацію після скасування за це кримінальної відповідальності

Фото: із відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, який звинувачувався в декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє агентство РБК-Україна із посиланням на джерела в ВАКС, передає RegioNews.

Відомо, що справу закрили у зв'язку з тим, що 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Раніше НАБУ встановило, що колишній голова ОДА не задекларував 43 мільйони гривень, нерухомість та 5 автомобілів.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.