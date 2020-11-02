Развалилось первое дело о недостоверном декларировании после решения КСУ
Суд закрыл первое дело о представлении ложных сведений в декларацию после отмены за это уголовной ответственности
Суд закрыл первое дело о представлении ложных сведений в декларацию после отмены за это уголовной ответственности
Высший антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля, который обвинялся в декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в ВАКС, передает RegioNews.
Известно, что дело закрыли в связи с тем, что 27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Ранее НАБУ установило, что бывший глава ОГА не задекларировал 43 миллиона гривен, недвижимость и 5 автомобилей.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.
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