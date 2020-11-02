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02 ноября 2020, 19:39 47

Развалилось первое дело о недостоверном декларировании после решения КСУ

02 ноября 2020, 19:39 47
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Суд закрыл первое дело о представлении ложных сведений в декларацию после отмены за это уголовной ответственности
Суд закрыл первое дело о представлении ложных сведений в декларацию после отмены за это уголовной ответственности
Фото: из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля, который обвинялся в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в ВАКС, передает RegioNews.

Известно, что дело закрыли в связи с тем, что 27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Ранее НАБУ установило, что бывший глава ОГА не задекларировал 43 миллиона гривен, недвижимость и 5 автомобилей.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

ВАКС Конституционный суд декларации коррупция Запорожье Уголовная ответственность
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