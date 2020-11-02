Справу про масовий розстріл на Житомирщині направили до суду

Убивці загрожує до 15 років тюрми або довічне ув‘язнення

Убивці загрожує до 15 років тюрми або довічне ув‘язнення

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

31 жовтня до суду було направлено обвинувачення стосовно 58-річного жителя Попільнянського району у вбивстві 7 киян та замаху на вбивство їх товариша”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, від моменту затримання підозрюваний перебував під вартою, у кримінальній справі були проведені сотні експертиз.

У ході досудового розслідування були зібрані докази, на підставі яких сформовано обвинувачення відносно 58-річного чоловіка, орендатора ставка, де й відбувались події”, - додали в поліції.

Чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального діяння, передбаченого ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років або довічного ув’язнення.

Нагадаємо, 22 травня на березі водойми, біля села Новоселиця Попільнянського району, між орендарем ставка і його знайомими виник конфлікт. Під час конфлікту орендар ставка з мисливської рушниці смертельно поранив 7 осіб, серед яких - колишні учасники Операції об'єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії і волонтери.

Наступного дня суд прийняв рішення щодо підозрюваного у вбивстві 7 осіб. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення грошової застави.

Правоохоронці провели слідчі експерименти і опитали кілька десятків людей, як родичів, так і жителів села, в якому стався злочин.