18:57  02 листопада
Суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн
12:30  02 листопада
Андрій Райкович переміг на виборах міського голови Кропивницького – ТВК
18:05  02 листопада
Окупанти на Донбасі двічі вгатили по наших бійцях, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
02 листопада 2020, 18:44 42

Справу про масовий розстріл на Житомирщині направили до суду

02 листопада 2020, 18:44 42
Читайте также на русском языке
Убивці загрожує до 15 років тюрми або довічне ув‘язнення
Убивці загрожує до 15 років тюрми або довічне ув‘язнення
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Поліція завершила розслідування вбивства сімох людей, яке сталося 22 травня у Житомирській області.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

31 жовтня до суду було направлено обвинувачення стосовно 58-річного жителя Попільнянського району у вбивстві 7 киян та замаху на вбивство їх товариша”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, від моменту затримання підозрюваний перебував під вартою, у кримінальній справі були проведені сотні експертиз.

У ході досудового розслідування були зібрані докази, на підставі яких сформовано обвинувачення відносно 58-річного чоловіка, орендатора ставка, де й відбувались події”, - додали в поліції.

Чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального діяння, передбаченого ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років або довічного ув’язнення.

Нагадаємо, 22 травня на березі водойми, біля села Новоселиця Попільнянського району, між орендарем ставка і його знайомими виник конфлікт. Під час конфлікту орендар ставка з мисливської рушниці смертельно поранив 7 осіб, серед яких - колишні учасники Операції об'єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії і волонтери.

Наступного дня суд прийняв рішення щодо підозрюваного у вбивстві 7 осіб. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення грошової застави.

Правоохоронці провели слідчі експерименти і опитали кілька десятків людей, як родичів, так і жителів села, в якому стався злочин.

суд кримінал розслідування убивство Житомирська область розстріл
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Сайт КСУ "ліг": допускають причетність хакерів
02 листопада 2020, 17:21
Поліцейські розповіли нові подробиці стрілянини в Івано-Франківську
02 листопада 2020, 16:36
Винуватця ДТП на Столичному шосе засудили до 10 років тюрми
02 листопада 2020, 15:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Всі публікації »
Віктор Таран
Роман Шрайк
Володимир Фесенко
Всі блоги »