Справу про масовий розстріл на Житомирщині направили до суду
Поліція завершила розслідування вбивства сімох людей, яке сталося 22 травня у Житомирській області.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.
31 жовтня до суду було направлено обвинувачення стосовно 58-річного жителя Попільнянського району у вбивстві 7 киян та замаху на вбивство їх товариша”, - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, від моменту затримання підозрюваний перебував під вартою, у кримінальній справі були проведені сотні експертиз.
У ході досудового розслідування були зібрані докази, на підставі яких сформовано обвинувачення відносно 58-річного чоловіка, орендатора ставка, де й відбувались події”, - додали в поліції.
Чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального діяння, передбаченого ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років або довічного ув’язнення.
Нагадаємо, 22 травня на березі водойми, біля села Новоселиця Попільнянського району, між орендарем ставка і його знайомими виник конфлікт. Під час конфлікту орендар ставка з мисливської рушниці смертельно поранив 7 осіб, серед яких - колишні учасники Операції об'єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії і волонтери.
Наступного дня суд прийняв рішення щодо підозрюваного у вбивстві 7 осіб. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення грошової застави.
Правоохоронці провели слідчі експерименти і опитали кілька десятків людей, як родичів, так і жителів села, в якому стався злочин.