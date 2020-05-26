Масове вбивство на Житомирщині: у поліції розповіли про деталі розслідування

Було призначено близько 200 досліджень

Фото: mvs.gov.ua

Було призначено близько 200 досліджень

Слідчі поліції Житомирської області під процесуальним керівництвом прокуратури області проводять досудове розслідування вбивства семи киян і замаху на вбивство їхнього товариша, що відбулися 22 травня на березі водойми, біля села Новоселиця Попільнянського району. Проведені слідчі експерименти і опитано кілька десятків людей, як родичів, так і жителів села, в якому стався злочин.

Про це повідомили в пресслужбі МВС, передає RegioNews.

Рідні загиблих розповідають, що чоловіки виїхали з дому вранці 21 травня для святкування дня народження одного з них і для того, щоб порибалити разом, де вони неодноразово бували вже. Один із загиблих дружив з орендарем ставка близько 10 років і ніяких конфліктів між ними раніше не виникало.

"Ми зацікавлені у якнайшвидшому та об'єктивному розслідуванні обставин цього вбивства, однак розуміємо масштабність роботи, яку необхідно виконати, щоб розібратися в ході подій і встановити достовірну картину злочину", - повідомили в поліції.

Згідно з висновками експертів, причиною смерті сімох людей стали дробовые поранення з пошкодженням внутрішніх органів.

"Зараз слідчі призначили до двох сотень досліджень: від судово-медичних експертиз тіл загиблих, до комплексних молекулярно-генетичних і балістичних, дактилоскопічних, трасологічних та інших", - розповів начальник поліції в Житомирській області Сергій Крупей.

Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових дій, а саме:

- на місці події проведено ретельний огляд та вилучено ряд слідової інформації, яка допоможе відтворити хід подій того вечора;

- встановлено, що тіла загиблих знаходилися в декількох місцях. Двоє чоловіків, 1986 і 1973 р. н., військовослужбовці одного з батальйонів Нацгвардії, на момент загибелі перебували в альтанці, де вечеряли до того всі прибули і орендар ставка;

- тіла ще двох чоловіків, волонтера, 1976 р., і нацгвардійця, 1970 р. н., поліцейські виявили на вході в іншу будівлю, де, за наявною інформацією, на момент конфлікту було шестеро з гостей, у тому числі й названі, які вже спали. Молодший із загиблих був найбільш тривалих і дружніх відносинах з підозрюваним. Попередньо, їх знайомство тривало близько 10 років і ніяких конфліктів між ними раніше не виникало;

- решта троє чоловіків, 1970, 1973 і 1990 р., перебували на ліжку в одній з кімнат будинку та зафіксовані на місці обставини вказують на те, що подальші події були несподіваними для загиблих;

- в ході проведеного огляду вилучено 6 одиниць вогнепальної зброї - вся зареєстрована і належала учасникам події. Підозрюваному - гладкоствольну рушницю ІЖ-58 16 калібру. Загиблим - мисливські карабіни "Ремінгтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 і травматичний пістолет ПМТ. Також при огляді було виявлено патрони та гільзи, два ножі;

- серед вилученого і три автомобілі: ВАЗ 2121 ("Нива"), що належав підозрюваному, і "Ніссан Наваро" та "Шкода Октавія", на яких приїхали відпочиваючі.

У Головному управлінні Нацполіції Житомирщини створили посилену слідчо-оперативну групу, яка розслідує цю справу.

Раніше повідомлялося, що за даними слідства, 22 травня на березі водойми, біля села Новоселиця Попільнянського району, між орендарем ставка і його знайомими виник конфлікт. Під час конфлікту орендар ставка з мисливської рушниці смертельно поранив 7 осіб, серед яких - колишні учасники Операції об'єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії і волонтери.

Нагадаємо, у Житомирі 23 травня суд прийняв рішення щодо підозрюваного у вбивстві 7 осіб. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення грошової застави.