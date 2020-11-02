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02 листопада 2020, 16:36 13

Поліцейські розповіли нові подробиці стрілянини в Івано-Франківську

02 листопада 2020, 16:36 13
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В результаті інциденту постраждали чотири людини
В результаті інциденту постраждали чотири людини
Фото: if.npu.gov.ua
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За фактом стрілянини в Івано-Франківську, яка сталася ввечері 1 листопада, правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею “Хуліганство”, підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За даними поліцейських, ввечері 1 листопада 47-річний чоловік, перебуваючи на вулиці Карпатській, вистрілив з револьвера "Флобер” у 23-річну дівчину.

Після цього він пішов у сторону вулиці Пулюя, де біля магазину у нього виник конфлікт з двома чоловіками, 33 та 34 років.

Зловмисник витягнув "Флобер" та почав стріляти в бік своїх опонентів, в одного з яких виявився травматичний пістолет "Форд 17", тому він почав стріляти у відповідь. Всі троє були оперативно затримані поліцейськими”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що 47-річний зловмисник, який почав стрілянину, отримав поранення грудної клітки, голови та правої кисті, у 34-річного чоловіка виявили кулю у ділянці нижньої щелепи. У 33-річного власника "Форда" діагностували вогнепальне поранення лобної ділянки голови.

Дівчина, яку зловмисник поранив першою, отримала поранення правої гомілки.

Чоловік, який розпочав стрілянину, раніше не судимий. Його перевірили на стан алкогольного і наркотичного сп’яніння - тверезий. Що стало причиною вчиненого ним правопорушення - встановлюється", - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, у Івано-Франківську чоловік стріляв у перехожих: є постраждалі.

кримінал стрілянина Івано-Франківськ кримінальна справа поліція
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