09:58  22 травня
Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 20 тисяч випадків інфекції
09:29  22 травня
Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на $5 млрд
08:31  22 травня
Загострення в зоні ООС: за добу поранено семеро українських військових, один загинув
UA | RU
UA | RU
22 травня 2020, 13:22 10

Жорстоке вбивство у Житомирській області: стали відомі деталі

Читайте также
на русском языке
22 травня 2020, 13:22 10
Читайте также на русском языке
Орендар ставка, вбив з мисливської рушниці сімох осіб на березі водойми
Фото: detective-info
Орендар ставка, вбив з мисливської рушниці сімох осіб на березі водойми

Жертвами масового вбивства в Житомирській області стали чинні військові Національної гвардії України та київський волонтер.

Про це повідомляє Dетектив-Info, передє RegioNews.

"Мова йде про бійців батальйону імені Кульчицького Владислава Мамаченко і Андрія Москальце (на прізвисько "Мальок"/"Бородатий"), приписаного до гостомельській військової частини №3018 НГУ Віталія Вульчине, двох воїнів з позивними "Фінн" і "Іскандер" (він же "Український татарин"), а також київському волонтера Романі Ханенків "Гец") і співробітника Київського Національного авіаційного університету Олександра Білоусі", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що стрільцем є власник місцевого водоймища, 58-річний Анатолій Захаренко, який в 2015 році притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

Поліція Житомирської області за фактом стрілянини вже відкрили кримінальне провадження.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, це - умисне вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

Дружина орендаря ставка розповіла "Сегодня", що чоловік дружив з убитими і посварився з ними військової служби.

"Там, де випивається горілка – завжди є конфлікт. Мій чоловік запальний. Він вже визнав свою провину. Що стало причиною конфлікту? Чоловік встиг мені сказати, що конфлікт розгорівся через слова його друзів про те, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію", – розповіла дружина затриманого Ольга.

Нагадаємо, 22 травня близько 1:00 ночі в селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар водойми, під час конфліктної ситуації з відпочиваючими розстріляв сімох людей з рушниці.


вода убивство поліція Житомирська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 травня 2020, 22:07
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Всі досьє »