Жорстоке вбивство у Житомирській області: стали відомі деталі

Орендар ставка, вбив з мисливської рушниці сімох осіб на березі водойми

Фото: detective-info

Орендар ставка, вбив з мисливської рушниці сімох осіб на березі водойми

Про це повідомляє Dетектив-Info, передє RegioNews.

"Мова йде про бійців батальйону імені Кульчицького Владислава Мамаченко і Андрія Москальце (на прізвисько "Мальок"/"Бородатий"), приписаного до гостомельській військової частини №3018 НГУ Віталія Вульчине, двох воїнів з позивними "Фінн" і "Іскандер" (він же "Український татарин"), а також київському волонтера Романі Ханенків "Гец") і співробітника Київського Національного авіаційного університету Олександра Білоусі", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що стрільцем є власник місцевого водоймища, 58-річний Анатолій Захаренко, який в 2015 році притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

Поліція Житомирської області за фактом стрілянини вже відкрили кримінальне провадження.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, це - умисне вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

Дружина орендаря ставка розповіла "Сегодня", що чоловік дружив з убитими і посварився з ними військової служби.

"Там, де випивається горілка – завжди є конфлікт. Мій чоловік запальний. Він вже визнав свою провину. Що стало причиною конфлікту? Чоловік встиг мені сказати, що конфлікт розгорівся через слова його друзів про те, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію", – розповіла дружина затриманого Ольга.

Нагадаємо, 22 травня близько 1:00 ночі в селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар водойми, під час конфліктної ситуації з відпочиваючими розстріляв сімох людей з рушниці.