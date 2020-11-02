Дело о массовом расстреле в Житомирской области передали в суд

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение

Фото: НацполицияФото: Нацполиция

Полиция завершила расследование убийства семи человек, которое произошло 22 мая в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

31 октября в суд было направлено обвинение в отношении 58-летнего жителя Попельнянского района в убийстве 7 киевлян и покушения на убийство их товарища", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с момента задержания подозреваемый находился под стражей, по уголовному делу были проведены сотни экспертиз.

В ходе досудебного расследования были собраны доказательства, на основании которых сформировано обвинение относительно 58-летнего мужчины, арендатора пруда, где и происходили события", - добавили в полиции.

Мужчина обвиняется в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, 22 мая на берегу водоема, возле села Новоселица Попельнянского района, между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек, среди которых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

На следующий день суд принял решение относительно подозреваемого в убийстве 7 человек. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Правоохранители провели следственные эксперименты и опросили несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села, в котором произошло преступление.