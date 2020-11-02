У Раді хочуть відновити е-декларування новим законом - Разумков

Закон має бути зареєстрований до 3 листопада

Закон має бути зареєстрований до 3 листопада

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Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент планує відновити електронне декларування новим законом, так як рішення КСУ призвело до серйозного дисбалансу в системі прийняття рішень.

Про це Разумков повідомив в ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає RegioNews.

Сьогодні до кінця дня буде зареєстрований законопроєкт, який відновлюватиме дію електронного декларування і статтю 366 КПК, буде надано 2 місяці на те, щоб вивчити та прийняти відповідне рішення щодо питань, які були підняті КСУ у своєму рішенні", - наголосив спікер.

За його словами, всі рішення щодо електронного декларування повинні бути прийняті вже на цьому пленарному тижні.

Раніше повідомлялося, що в "Слуги народу" назвали можливі терміни формування нового складу КСУ.