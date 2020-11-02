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02 листопада 2020, 10:31 72

В Україні з початку виборчої кампанії відкрито майже тисячу кримінальних справ

02 листопада 2020, 10:31 72
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Українські поліцейські з 5 вересня розпочали 997 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу: 604 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 393 - пов’язані з виборчим процесом.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Станом на 02 листопада 2020 року територіальні органи Національної поліції України зареєстрували 15615 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. У місті Києві - 1728, у Київській області - 1697, у Дніпропетровській - 1211, в Одеській - 110 та у Донецькій - 987", - повідомили у поліції.

Складено 2323 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. За 78 кримінальними провадженнями 95 особам повідомлено про підозру.

До поліції надходили заяви та повідомлення і після дня голосування. Так, з 00.00 26 жовтня надійшла 1641 заява та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. За 167 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань: 134 - пов’язаних з порушенням виборчого законодавства, 33 - пов’язаних з виборчим процесом.

Поліцейські склали 195 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, 31 жовтня Центральна виборча комісія оголосила 108 кандидатів переможців на виборах міських, селищних і сільських голів.

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