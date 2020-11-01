Ексрегіонал Лук'янов, який захоплював міськвиконком у Харцизьку, став депутатом Бахмутської міськради - ЦВК

Лук'янов отримав 287 голосів, що є 46,81% від квоти.

Лук'янов отримав 287 голосів, що є 46,81% від квоти.

Фото з відкритих джерел

Колишній член Партії регіонів, депутат трьох скликань Верховної Ради Владислав Лук'янов пройшов до міськради Бахмута на Донеччині.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані ЦВК.

Ексрегіонал балотувався від партії ОПЗЖ.

Лук'янов відомий тим, що брав участь у захопленні міськвиконкому в Харцизьку. Також він підтримував "референдум" щодо відділення Донбасу від України.

У 2019 Лук'янов балотувався до громадської ради при Київській міськадміністрації.

Нагадаємо, до міськради Краматорська пройшов 19-річний син Королевської