До міськради Краматорська пройшов 19-річний син Королевської
Ростислав Солод балотувався від партії "Опозиційна платформа - За життя”
Ростислав Солод балотувався від партії "Опозиційна платформа - За життя”
Син народних депутатів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода Ростислав Солод обраний депутатом міської ради Краматорська Донецької області.
Про це повідомляє місцеве видання KramatorskPost, передає RegioNews.
Постанову з результатами виборів депутатів міської ради затвердила Краматорська міська територіальна виборча комісія.
За результатами виборів у Краматорську міськраду партія ОПЗЖ посіла перше місце, отримавши 14 мандатів.
Ростилав Солод народився 2001 року, у нього загальна середня освіта, на момент висування кандидатом він тимчасово не працює.
Як і його батьки, Солод балотувався від партії "Опозиційна платформа - За життя”.
Нагадаємо, син нардепа від "ОПЗЖ" Наталії Королевської балотується до міської ради Краматорська.
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