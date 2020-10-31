До міськради Краматорська пройшов 19-річний син Королевської

Ростислав Солод балотувався від партії "Опозиційна платформа - За життя”

Ростислав Солод балотувався від партії "Опозиційна платформа - За життя”

Фото: із відкритих джерел

Син народних депутатів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода Ростислав Солод обраний депутатом міської ради Краматорська Донецької області.

Про це повідомляє місцеве видання KramatorskPost, передає RegioNews.

Постанову з результатами виборів депутатів міської ради затвердила Краматорська міська територіальна виборча комісія.

За результатами виборів у Краматорську міськраду партія ОПЗЖ посіла перше місце, отримавши 14 мандатів.

Ростилав Солод народився 2001 року, у нього загальна середня освіта, на момент висування кандидатом він тимчасово не працює.

Як і його батьки, Солод балотувався від партії "Опозиційна платформа - За життя”.

Нагадаємо, син нардепа від "ОПЗЖ" Наталії Королевської балотується до міської ради Краматорська.