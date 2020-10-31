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Бойовики обстріляли українські позиції біля Зайцевого - штаб ООС
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31 жовтня 2020, 18:07 23

Бойовики обстріляли українські позиції біля Зайцевого - штаб ООС

31 жовтня 2020, 18:07 23
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Фото: flickr
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31 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі зафіксовано один випадок порушення перемир’я.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, в районі населеного пункту Зайцеве противник застосував ручний протитанковий гранатомет”, - йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, обстріли не становили загрози українським військовим.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 5 гектарів території та передано на знищення 106 вибухонебезпечних предметів”, - додали в штабі.

Нагадаємо, доба на Донбасі: російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші.

Донбас ООС війна обстріл АТО звіт
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