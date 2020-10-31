Бойовики обстріляли українські позиції біля Зайцевого - штаб ООС

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Так, в районі населеного пункту Зайцеве противник застосував ручний протитанковий гранатомет”, - йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, обстріли не становили загрози українським військовим.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 5 гектарів території та передано на знищення 106 вибухонебезпечних предметів”, - додали в штабі.