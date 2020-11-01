Эксрегионал Лукьянов, который захватывал горисполком в Харцызске, стал депутатом Бахмутского горсовета, - ЦИК

Лукьянов получил 287 голосов, что является 46,81% от квоты.

Лукьянов получил 287 голосов, что является 46,81% от квоты.

Фото из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Эксрегионал баллотировался от партии ОПЗЖ.

Лукьянов известен тем, что участвовал в захвате горисполкома в Харцызске. Также он поддерживал "референдум" по отделению Донбасса от Украины.

В 2019 Лукьянов баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.

Напомним, в горсовет Краматорска прошел 19-летний сын Королевской