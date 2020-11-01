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01 ноября 2020, 16:17 250

Эксрегионал Лукьянов, который захватывал горисполком в Харцызске, стал депутатом Бахмутского горсовета, - ЦИК

01 ноября 2020, 16:17 250
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Лукьянов получил 287 голосов, что является 46,81% от квоты.
Лукьянов получил 287 голосов, что является 46,81% от квоты.
Фото из открытых источников
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Бывший член Партии регионов, депутат трех созывов Верховной Рады Владислав Лукьянов прошел в горсовет Бахмута Донецкой области.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Эксрегионал баллотировался от партии ОПЗЖ.

Лукьянов известен тем, что участвовал в захвате горисполкома в Харцызске. Также он поддерживал "референдум" по отделению Донбасса от Украины.

В 2019 Лукьянов баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.

Напомним, в горсовет Краматорска прошел 19-летний сын Королевской

Донбасс референдум ОПЗЖ Партия регионов Бахмут
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