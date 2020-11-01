Эксрегионал Лукьянов, который захватывал горисполком в Харцызске, стал депутатом Бахмутского горсовета, - ЦИК
Лукьянов получил 287 голосов, что является 46,81% от квоты.
Лукьянов получил 287 голосов, что является 46,81% от квоты.
Бывший член Партии регионов, депутат трех созывов Верховной Рады Владислав Лукьянов прошел в горсовет Бахмута Донецкой области.
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Эксрегионал баллотировался от партии ОПЗЖ.
Лукьянов известен тем, что участвовал в захвате горисполкома в Харцызске. Также он поддерживал "референдум" по отделению Донбасса от Украины.
В 2019 Лукьянов баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.
Напомним, в горсовет Краматорска прошел 19-летний сын Королевской
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