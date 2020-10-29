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29 жовтня 2020, 14:32 3

На Донеччині поліція відкрила кримінальну справу через зникнення виборчої документації

29 жовтня 2020, 14:32 3
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Розпочато досудове розслідування
Розпочато досудове розслідування
Фото: з відкритих джерел
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У Донецькій області до поліції надійшла заява від голови Нікольської територіальної виборчої комісії про те, що при перевірці документації однієї з дільничних виборчих комісій було виявлено відсутність витягів, уточнених списків виборців та попереднього списку.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр МВС.

Після процесу передачі з приміщення для зберігання виборчої документації до територіальної виборчої комісії зникли списки виборців. Розпочато досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 158-3 ККУ (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, списку виборців).

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше повідомлялось, що на спецдільниці №140969 на Донбасі перерахують голоси.

Донбас вибори Кримінальна відповідальність документ голосування
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