На Донеччині поліція відкрила кримінальну справу через зникнення виборчої документації

Розпочато досудове розслідування

Розпочато досудове розслідування

Фото: з відкритих джерел

У Донецькій області до поліції надійшла заява від голови Нікольської територіальної виборчої комісії про те, що при перевірці документації однієї з дільничних виборчих комісій було виявлено відсутність витягів, уточнених списків виборців та попереднього списку.