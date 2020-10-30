У "ДНР" знову хочуть проводити спільне інспектування військових позицій

Це питання представники "ДНР" піднімуть на сьогоднішньому засіданні ТКГ

Це питання представники "ДНР" піднімуть на сьогоднішньому засіданні ТКГ

Фото: Facebook

Представники "ДНР" знову заявили про наміри проводити спільні з українською стороною інспекції військових позицій на Донбасі.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДС.

Про наміри бойовиків заявила "міністр закордонних справ ДНР" Наталія Ніконорова. Вона зазначила, що "ДНР" підніме це питання на екстреному засіданні робочої підгрупи з питань безпеки ТКГ.

Єдиним питанням позапланової відеоконференції стане саме досягнення консенсусу сторін в частині роботи координаційного механізму з максимально широким набором способів взаємодії, що включає спільні інспекції з метою підтвердження або спростування фактів порушень, та погодження оновленого пакету заходів по посиленню режиму припинення вогню", — заявила Ніконорова.

При цьому "міністр" змовчала про те, що засідання скликано українською стороною після нічного загострення на Донбасі, в результаті якого загинули двоє українських військових.

Також відзначимо, що "ДНР" не стала брати на себе відповідальність за загибель українських військовослужбовців і звинуватила українську сторону у "відкритті прицільного вогню".

Так, вчора в результаті скидання противником ВОГ з ударного БПЛА в районі населеного пункту Набережне загинув військовослужбовець "народної міліції ДНР", — заявила Ніконорова.

Нагадаємо, сьогодні вночі на Донбасі під час обстрілу поранено двох українських захисників, ще двоє загинули.

Через нічний обстріл українська делегація в ТКГ ініціювала позапланове засідання, звинувативши окупантів у зриві перемир'я.